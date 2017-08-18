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150 часов обязательных работ грозит матери за сахарный диабет дочери
Опубликована: Сегодня 12:38
Жительницу Камбарского района осудили за ненадлежащее отношение к лечению больной сахарным диабетом дочери.
Пресс-служба Прокуратуры Удмуртии сообщает, что с августа 2016 года по 15 марта 2017 года женщина, имея на иждивении несовершеннолетнюю дочь 2006 года рождения с сахарным диабетом 1 типа, не контролировала состояние ее здоровья, чем ставила под угрозу жизнь и здоровье ребенка. Рекомендации и предписания врача мать игнорировала, прием лекарств не проверяла. Суд счел, что это можно считать жестоким обращением с ребенком и причинением физических и психических страданий.Суд признал мать виновной по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и назначил ей 150 часов обязательных работ.
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