В ближайшие выходные Удмуртию ждет теплая и преимущественно солнечная погода

Опубликована: Сегодня 13:38

Удмуртский гидрометцентр сообщает, что в субботу, 19 августа в республике будет тепло до 26 градусов тепла, кроме того ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-западный ночью слабый, днём 3-8 м/с. атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, это выше нормы, относительная влажность воздуха 68%.

20 августа ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Днём местами грозы. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 9-14°, днём 22-27°. В Глазове ночью 11-13°, днем 24-26°. В Ижевске и Воткинске ночью 11-13°, днём 24-26°. В Сарапуле, Можге, Камбарке ночью 12-14°, днём 24-26°.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 760 мм.рт.ст..

Похожая погода будет и в понедельник, 21 августа переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью 12-17°, днем 24-29°. В Глазове ночью 13-15°, днем 26-28°. В Ижевске и Можге ночью 14-16°, днем 27-29°. В Сарапуле, Воткинске, Камбарке ночью 13-15°, днём 27-29°.

Прогнозируются небольшие геомагнитные возмущения, атмосферное давление составит 758 мм.рт.ст. – это выше нормы.


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