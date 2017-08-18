Александр Бречалов в 2016 году заработал 4,6 миллиона рублей

Опубликована: Сегодня 14:22





Избирательной комиссией Удмуртсткой Республики опубликованы доходы кандидатов на пост Главы Удмуртии.

Больше всех заработал Александр Бречалов. В 2016 году он заработал 4 629 431,48 рублей. Он является собственником земельного участка под зданием склада, доли в четырехкомнатной квартире в Московской области, административного нежилого здания, здания производственного значения, а также «Фольксвагена Multivan» и «Фольксвагена 7HC Multivan». Его жена заработала 4 708 248,66 рублей. Она владеет 33 % «Семь-Я», 40 % «Территория Бизнеса» и 49 % «Смарт Фуд».

Тимур Ягафаров заработал в 2016 году 1 738 475,19 рублей. Он владеет двумя земельными участками, административным зданием, промышленным зданием, автомобилями «КамАЗ 4310», «УАЗ 390995», «КС-45721 Урал 4320», прицепом «ОДАЗ», прицепом «ПЦ-5.6-817», трактором «ТПУ 130 МБГ1», экскаватором ЕК-400-05, экскаватором гусеничным Hitachi 200LC. Также у енго есть 50 % доли НПИ «Удмуртгазпроект, 50 % НПФ «Инженерно-строительные изыскания», 50 % «Удмуртгазпроект», 70 % «Сенат», 20 % «Завод нефтегазового оборудования «Новатор» и 50 % проектный институт «Удмуртгазпроект». Известно, что супруга Ягафарова заработала 127 654,87 рублей.

Фарид Юнусов получил в 2016 году доход в размере 691 810,27 рублей. В его собственности находится 39 земельных участков, дом, квартира в Москве, автомобиль Mercedes Benz 350D, Cadillac Escalade GMT926. Он владеет долями: «Медиарт» – 70 %, «МЦ Медиарт» – 70 %, «Агро-плюс» – 100 %, «Аспэк-превентивная медицина» – 49 %, «Аконит-М» – 100 %. Его супруга в прошлом году заработала 216 000 рублей.

Кандидат Владимир Бодров заработал в 2016 году 496 301,63 рублей. Также он владеет двумя земельными участками, домом, автомобилем «ГАЗ 31105». Его жена заработала 967 873,74 рублей.

Самый бедный из кандидатов, Андрей Иванов, получил доход 486 914,97 рублей. Он владеет двумя земельными участками, долей в квартире, автомобилем «Toyota Camry», 40 % в «Удмуртском республиканском рекламном агентстве». Супруга Иванова заработала 2 702 344,09 рублей.