Бастарды Владимира Жириновского пока не претендуют на "железный трон" лидера ЛДПР

Опубликована: Сегодня 14:59

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский впервые громко заявил о своем внебрачном сыне Олеге Эйдельштейне, который носит фамилию своего деда – Вольфа Эйдельштейна.

«Life» пишет, в Северной Осетии сына Жириновского также знают по фамилии матери – Газдаров. Как и официальный сын Игорь Лебедев, Эйдельштейн занят политическим бизнесом ЛДПР. Сейчас он возглавляет список депутатов, выдвинутых в парламент Северо-Осетинского регионального отделения ЛДПР.

В связи с этим Жириновский обратился к жителям региона с призывом отдать голос за ЛДПР: «Надо поддержать список ЛДПР, во главе которого находится Олег Владимирович Эйдельштейн. Вы, наверное, знаете, что он имеет ко мне отношение – мой сын.» Жириновский так же заявил, что его сын «породнился с республикой».

Напомним, старший сын Жириновского Игорь Лебедев работает зампредом Госдумы РФ. Кроме того, у политика есть внебрачная дочь Анастасия Петрова.



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