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Дарт Вейдер не смог прорваться в астраханский кремль через заслон казаков
Опубликована: Сегодня 15:27
В астраханский кремль на пустили аниматоров, один из которых был в костюме Дарта Вейдера из «Звездных войн».
Аниматоры в костюмах пытались попасть на некое мероприятие. Но при этом специального разрешения на проведение праздника у них не было, сообщает «Астрахань 24».
Артисты не смогли предъявить казакам разрешение, чтобы зайти внутрь и не попали на территорию. Один из них был одет в костюм Дарта Вейдера из «Звездных войн».
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