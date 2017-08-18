Американка от рождения не имеющая влагалища собирает средства на операцию

Опубликована: Сегодня 15:31

Фото с сайта 5-tv.ru

Семья Моатс из Аризоны начала сбор средств на операцию своей дочери Кейли, которая родилась с MRKH-синдромом. У девушки отсутствует влагалище и матка, но есть приятель, сообщает New York Post.

Краудфандинг – это единственная надежда для Кейли стать полноценной женщиной, так как ее медицинская страховка не покрывает операцию стоимостью 15 тысяч долларов. За два месяца собрано уже почти 6 тысяч долларов.

По словам Робби Лиммера, парня Кайли, его не сильно беспокоит отсутствие секса в отношениях. Оно и это видно - Робби ежемесячно откладывает  по 50 долларов. 

Кейли надеется, что современные технологии помогут ей в будущем стать матерью – у девушки функционируют яичники, а ее сестра Аманда готова выносить ребенка.  



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