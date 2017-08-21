Улицу Удмуртскую в Ижевске разделят тросами насколько позволит бюджет

Опубликована: 19 Августа 2017 г. 12:05

Тросовое ограждение, которое установили поверх сплошной линии по улице Удмуртской, могут продлить до поворота на Хохряки, сообщает информагентство «Сусанин».

Начальник управления благоустройства и транспорта администрации города Алексей Красноперов рассказал, что работы проводят за счет ранее сэкономленных на торгах средств, поэтому в этом году тросовое ограждение сделают на стольких участках (от перекрестка до перекрестка – прим.ред.), на сколько этих денег хватит

При этом, очистка дороги от снега, по словам Алексей Красноперова, станет проблематичной. Администрация ищет альтернативные способы очистки дороги, в том числе рассматривается ручная уборка. 
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