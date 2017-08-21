Дорожники Ижевска не устают работать: потрескалось - переложат

Опубликована: 19 Августа 2017 г. 14:15





Он опубликовал в группе «Автомобилисты Удмуртии» в Фейсбуке фотографии с потрескавшимся асфальтом. Но директор строительной компании «Радонеж», которая делает этот ремонт, Дмитрий Кассихин рассказал, что здесь уложили ещё только первый слой дорожного покрытия.Рядом с потрескавшимся участком находится водоразборная колонка, почва там влажная, и именно это стало причиной повреждений. «Мы увидели, что укатанный первый слой асфальта протрещал. Такое бывает. В данный момент там идут работы по устранению данной проблемы, после чего начнется укладка второго слоя», - рассказал Кассихин