Огонь на площади 23 кв.м. тушили пожарные в субботу в СНТ «Металлист»

Опубликована: 20 Августа 2017 г. 16:44

Огонь на площади 23 кв.м. тушили пожарные в субботу, 19 августа в СНТ «Металлист» на улице Тринадцатая. Горели баня, дровяник и предбанник. 

Сгорели предбанник и дровяник. Повреждена баня и фронтон чердака садового дома. Пожарным удалось спасти 2 садовых дома в 3 и 4 метрах. Ориентировочно на сумму 150 тыс. руб.

Пострадавши[ нет. Причиной стало - неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов (перекал печи). Как оказалось, сгоревшие строения и имущество не застрахованы.





Загрузка...
Теги
туризм финансы фестиваль Ува Украина Сарапул полиция транспорт бюджет телевидение армия мода природа свадьба кино рейтинг Можга розыск правительство оружие футбол депутат занятость ИжГТУ МЧС праздник пожар выборы религия видео образование медицина хоккей Голливуд ГЖД молодежь Малая Пурга долг промышленность безопасность звезда лес Россия СКП штраф животные Игра СМИ пристав спортсмен прокуратура вода Госсовет УР преступление зоопарк Ижевск Дмитрий Медведев Глазов строительство торговля Балезино траур инвалид Владимир Путин США ремонт бизнес физкультура суд Москва наркотики МВД здоровье алкоголь технологии Александр Волков Интернет конкурс погода ДТП Воткинск Ижавто дороги дети выставка семья школа самолет ГИБДД Завьялово Новый год/Рождество Удмуртия ветеран банк ЖКХ творчество убийство терроризм пенсия музыка
Все теги
Яндекс.Погода