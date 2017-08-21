Огонь на площади 23 кв.м. тушили пожарные в субботу в СНТ «Металлист»

Опубликована: 20 Августа 2017 г. 16:44





Огонь на площади 23 кв.м. тушили пожарные в субботу, 19 августа в СНТ «Металлист» на улице Тринадцатая. Горели баня, дровяник и предбанник.



Сгорели предбанник и дровяник. Повреждена баня и фронтон чердака садового дома. Пожарным удалось спасти 2 садовых дома в 3 и 4 метрах. Ориентировочно на сумму 150 тыс. руб.



Пострадавши[ нет. Причиной стало - неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов (перекал печи). Как оказалось, сгоревшие строения и имущество не застрахованы.