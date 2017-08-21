﻿Опасную болезнь жители республики обрели и в Сочи.

Опубликована: 20 Августа 2017 г. 16:51

В нашем регионе зарегистрировали свыше 30 случаев заражения энтеровирусом, сообщает ГТРК "Удмуртия".

Опасную болезнь жители республики подхватили не только в Турции. Заразились туристы, которые ездили как за рубеж, так и в Сочи. 

Напомним, путешествующие могут вернуть деньги за испорченный отдых. В случае расторжения договора до начала путешествия туристу возвращается вся сумма, если тур был прерван – часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных услуг. 

Врачи- эпидемиологи призывают отдыхающим на турецких курортах позаботиться о мерах профилактики: соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть фрукты и овощи, пить только кипяченную или бутиллированную воду, органичить купание детей в бассейнах до стабилизации эпидемиологической ситуации.



Загрузка...
Теги
конкурс праздник строительство хоккей финансы транспорт Малая Пурга Завьялово бизнес лес рейтинг суд Сарапул самолет Александр Волков технологии молодежь футбол терроризм Новый год/Рождество торговля МЧС образование СМИ правительство мода телевидение выставка бюджет ремонт ИжГТУ ЖКХ медицина Украина промышленность Удмуртия убийство физкультура звезда банк пристав здоровье Москва спортсмен розыск зоопарк Ижевск оружие школа Ува пенсия музыка прокуратура Россия Интернет творчество МВД Игра инвалид семья дети занятость свадьба депутат вода погода долг животные Дмитрий Медведев фестиваль траур Можга алкоголь Владимир Путин ветеран ГИБДД видео армия выборы ГЖД США религия Воткинск Балезино преступление СКП безопасность Ижавто природа кино полиция пожар Голливуд наркотики штраф дороги Госсовет УР ДТП туризм Глазов
Все теги
Яндекс.Погода