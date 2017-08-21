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Опасную болезнь жители республики обрели и в Сочи.
Опубликована: 20 Августа 2017 г. 16:51 В нашем регионе зарегистрировали свыше 30 случаев заражения энтеровирусом, сообщает ГТРК "Удмуртия".
Опасную болезнь жители республики подхватили не только в Турции. Заразились туристы, которые ездили как за рубеж, так и в Сочи.
Напомним, путешествующие могут вернуть деньги за испорченный отдых. В случае расторжения договора до начала путешествия туристу возвращается вся сумма, если тур был прерван – часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных услуг.
Врачи- эпидемиологи призывают отдыхающим на турецких курортах позаботиться о мерах профилактики: соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть фрукты и овощи, пить только кипяченную или бутиллированную воду, органичить купание детей в бассейнах до стабилизации эпидемиологической ситуации.
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