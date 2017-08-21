Андрей Малахов переходит на телеканал Россия1

Опубликована: Сегодня 08:39



Фото сайта Wefit.ru Фото сайта Wefit.ru

Телеведущий Андрей Малахов опубликовал на сайте возглавляемого им издания StarHit открытое письмо сотрудникам «Первого канала», в котором подтвердил информацию о своем переходе на «Россию 1».

Ведущий написал, что подтолкнуло его к решению уйти с «Первого канала»: «Cмею надеяться, вы знаете истинные причины моего неожиданного трансфера на „Россию 1“, где я буду вести новую программу „Андрей Малахов. Прямой эфир“, заниматься субботним шоу и другими проектами».

В интервью «Коммерсанту» свой уход Малахов объяснил стремлением самостоятельно принимать решения: «Мне хочется расти, стать продюсером, человеком, который принимает решения, в том числе определяет, о чем быть моей программе, а не отдает всю жизнь под козырек и смотрит по-щенячьи в глаза меняющимся за это время людям. Закончился телесезон, я решил, что нужно закрыть эту дверь и попробовать себя в новом качестве в новом месте.»

Малахов добавил, что на «Первом канале» ему не позволяли в прямом эфире обсуждать острые темы: «Например, миллиарды Захарченко. Мне говорит продюсер: это не ваша тема. Я не буду спорить, тем более я не был продюсером шоу и решающее слово было не за мной. Или — история про отъезд Марии Максаковой. Я ей звоню, она говорит: „Андрей, я тебе доверяю, я тебе сейчас все расскажу“. Дальше мне говорят: это не ваша тема, вы ее не трогайте», — рассказал он.

Starhit также опубликовал анонс передачи «Прямой эфир» с Малаховым в качестве ведущего.