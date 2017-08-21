Максим Бельков из Ижевска стал десятым на первом этапе "Вуэльы Испании"

Опубликована: Сегодня 09:16





Команда «Katusha-Alpecin», в составе которой выступает ижевский гонщик Максим Бельков, замкнула топ-10 на первом этапе 72-ой «Вуэльты Испании».

– Нервно было: повороты, торможения.. У нас была одна небольшая заминка, но повороты в целом прошли хорошо, не разваливались, не дергали друг друга. После первых пяти километров был уже город, работали сменами покороче, ну а дальше после спуска старались каждый выложиться, более длинными сменами пошли,– рассказал после финиша Максим Бельков корреспонденту агентства "Р-Спорт".

Спортсмены американской команды BMC одержали победу в командной гонке с раздельным стартом. Гонщики преодолели этап по улицам французского города Ним протяженностью 13,7 км за 15 минут 58 секунд. Вторыми финишировали представители бельгийской «Quick-Step Floors». Тройку сильнейших замкнули немцы из команды «Sunweb».+