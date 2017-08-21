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Правительство России приняло программу строительства доступного жилья
Опубликована: Сегодня 09:59
Правительство России утвердило план реализации программы по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем.
В документе, опубликованном на сайте кабмина, говорится:"Дополнить государственную программу Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" приложением №5 следующего содержания: План реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов."
Госпрограмму дополнили планом по обеспечению эффективного мониторинга и контроля реализации намеченных мероприятий.
План включает в себя значимые события, сроки, ожидаемые результаты и информацию об ответственных за исполнение программы.
РИА Новости https://ria.ru/economy/20170821/1500736775.html
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