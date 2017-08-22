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Потерявшаяся семья грибников найдена в Глазове
Опубликована: Сегодня 11:17 Пропавшую семью из четырех человек в Глазове нашли через несколько часов у реки Пызеп.
Все они живы и здоровы, сообщили корреспонденту "Сусанина" в поисково-спасательном отряде «Регион18»: «Нам из Ижевска до Глазова четыре часа добираться, мы доехать не успели, их уже нашли.»
Двое родителей и их дети 6 и 8 лет пропали в Глазове в воскресенье, 20 августа. Всей семьей они ушли за грибами, а в 18:00 позвонили родственникам и сказали, что заблудились. Тем же вечером в городе сформировали группу из полиции и МЧС.