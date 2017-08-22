Ученик лицея Ижевска представил свою разработку президенту Владимиру Путину

Опубликована: 21 Августа 2017 г. 12:08

Михаил Шевнин из ижевского лицея №41 Михаил Шевнин представил президенту России Владимиру Путину свой проект «Лаборатория будущего: определение необходимой дозы препарата». Подросток участвует в образовательной программе «Большие вызовы» в сочинском центре «Сириус», сообщает пресс-служба министерства экономики Удмуртии.

Над технологией работали 13 человек. Она позволит автоматизировать определение концентрации препаратов с помощью иммуноферментного анализа.

Напомним, Михаил Шевнин победил на всероссийском конкурсе Sienens, где он представил устройство, позволяющее передавать людям с ограниченными возможностями информацию через тактильные ощущения.




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