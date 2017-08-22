|
Банк России отозвал лицензию у московского банка «Северо-Восточный Альянс»
Опубликована: 21 Августа 2017 г. 12:45 Банк России с 21 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Северо-Восточный Альянс». Организация на 1 августа занимала 250-е место в банковской системе России.
В сообщении пресс-службы регулятора говорится: «Приказом Банка России <…> отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс».
В ЦБ утверждают, что банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. Банк России нашел основания для осуществления мер по предупреждению банкротства и реальная угроза интересам его кредиторов.
Ранее ЦБ отозвал лицензию у банка «Русский инвестиционный альянс», сообщает RT.
Загрузка...