Банк России отозвал лицензию у московского банка «Северо-Восточный Альянс»

Опубликована: 21 Августа 2017 г. 12:45

Банк России с 21 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Северо-Восточный Альянс». Организация на 1 августа занимала 250-е место в банковской системе России.

В сообщении пресс-службы регулятора говорится: «Приказом Банка России <…> отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс».

В ЦБ утверждают, что банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. Банк России нашел основания для осуществления мер по предупреждению банкротства и реальная угроза интересам его кредиторов.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у банка «Русский инвестиционный альянс», сообщает RT.




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