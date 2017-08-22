Удмуртия снизила госдолг на 1,6 млрд руб за июль

Опубликована: 21 Августа 2017 г. 13:23

Госдолг Удмуртии за июль сократился на 1,6 млрд рублей, сообщает сайт "Удм-Инфо". По данным Минфина республики, на 1 августа он составил 49 млрд 920,5 млн рублей.

Бюджетные кредиты позволили сократить долг. На начало августу их доля в госдолге составила 44,4%, на банковские кредиты приходится 35,3%, на обязательства по гособлигациям – 20,3%.

Расходы на обслуживание государственного долга Удмуртской Республики на 1 августа составили 1 млрд 989,1 млн руб. Просроченная задолженность отсутствует.

Республике предстоит погасить бюджетный кредит на 3 млрд рублей, а в декабре выкупить выпущенные в 2012 году облигации на 750 млн рублей. Перекредитовавшись, республика отдвинула сроки погашения основной части кредитов были перенесены на 2019-2020 годы. В конце 2018 года Удмуртии предстоит вернуть чуть больше 2 млрд рублей по бюджетному кредиту.

Муниципальный долг городов и районов Удмуртии на 1 августа составил 7 млрд 739,8 млн рублей, что почти на 30 млн больше, чем месяцем ранее. Вместе с тем муниципалитетоам не удается так успешно гасить кредиты и получать деньги из бюджета - коммерческие кредиты занимают долю в 60,3%, бюджетные соответственно 39,7%.




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