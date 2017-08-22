"Синара" выиграла у мини-футбольной команды "Прогресс" из Глазова

Опубликована: 21 Августа 2017 г. 14:06





В Тюмени на предсезонном турнире на призы Тюменской области в матче за третье место команда "Синара" победила МФК "Прогресс" со счетом 7:5

Команды открыли счет в первые минуты матча, когда за 5 минут команды трижды изменили цифры на табло (2:1 в пользу "Синары"). А до перерыва и екатеринбургцы, и глазовчане успели отметиться результатом. После перерыва футболисты забили ещё семь голов, причём распределились они точно так же, как и в первом тайме – номинальные хозяева площадки превзошли подопечных Евгения Осинцева всего на один меткий выстрел.

"Синара" взяла бронзу, "Прогресс" стал четвертым.