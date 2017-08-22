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В Ижевске и Удмуртии началась самая жаркая неделя года
Опубликована: 21 Августа 2017 г. 16:13 24 августа, по прогнозам синоптиков, температура воздуха превысит в тени 29 °С. На неделе прогнозируется жаркая погода: в ближайшие дни воздух будет прогреваться до 28 °С, а местами и выше.
«Мы движемся к самым жарким дням за весь 2017 год. Они состоятся на этой неделе», - написала в соцсетях руководитель отдела метеопрогнозов Удмуртского Гидрометцентра Алла Шумихина.
Четверг, 24 августа, может стать самым горячим днём этого года в Ижевске. На сегодняшний день самыми жаркими в Ижевске оказались 16-17 и 31 июля, когда температура воздуха составила с 28 °С в тени.
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