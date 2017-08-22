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Выдачу россиянам ученических, туристических и деловых виз прекратили диппредставительства США
Опубликована: 21 Августа 2017 г. 15:29
США с 23 августа приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей России. Об этом сообщили в американской дипмиссии в РФ.
Выдача подобных документов россиянам возобновится в сокращенном объеме после 1 сентября в Москве.
Это связано с решением сократить численность персонала дипмиссии США. Неиммиграционные визы позволяют временно находиться на территории Соединенных Штатов. В этот вид документов входят, в частности, визы для туристических, деловых и образовательных поездок.
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