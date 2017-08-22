Удмуртское управление ФАС продолжает бороться за разделение Ижавиа на аэропорт и авиаотряд

Опубликована: 21 Августа 2017 г. 14:41

5 октября Арбитражный суд Уральского округа рассмотрит кассацию удмуртского УФАС на решение об отказе в разделении Ижавиа на аэропорт и авиаотряд Ижевск.

Кассационная жалоба Удмуртского управления ФАС касается решения арбитражного и апелляционного судов, которые отказать в удовлетворить иск о разделении АО "Ижавиа" на аэропорт и авиаотряд.

Ранее УФАС обращалось в суд с иском о разделении авиакомпании "Ижавиа" на аэропортовый комплекс и авиаотряд. По мнению управления, "Ижавиа" умышленно препятствует выходу на рынок новых авиаперевозчиков, поэтому дальнейшее совмещение компанией двух видов деятельности - авиаперевозок и оказания услуг аэропортового комплекса - УФАС считает недопустимым. Однако 28 февраля 2017 года Арбитражный суд Удмуртской Республики принял решение отказать в удовлетворении иска УФАС. Апелляционная инстанция это решение поддержала. 

АО "Ижавиа" (акциями на 100% владеет Удмуртская Республика) принадлежит аэропортовый комплекс в Ижевске. В парке - самолеты Ту-134, Ан-24, Як-42. Компания также осуществляет регулярные пассажирские и грузовые рейсы по России и в страны СНГ. 



Загрузка...
Теги
терроризм СМИ школа Игра лес занятость здоровье безопасность образование убийство оружие правительство транспорт наркотики Глазов телевидение Ижевск футбол Владимир Путин бюджет зоопарк прокуратура ветеран полиция пенсия религия финансы США бизнес ДТП алкоголь пожар промышленность СКП технологии видео физкультура Малая Пурга самолет звезда суд ИжГТУ долг ЖКХ Интернет дети выставка штраф выборы конкурс спортсмен Госсовет УР армия музыка погода Удмуртия кино рейтинг Москва пристав Дмитрий Медведев преступление МВД фестиваль дороги Можга ремонт Россия Голливуд Украина депутат ГЖД молодежь праздник Завьялово семья вода туризм свадьба Сарапул хоккей ГИБДД торговля животные Ижавто банк розыск строительство Ува Александр Волков Воткинск мода природа творчество Новый год/Рождество МЧС траур Балезино медицина инвалид
Все теги
Яндекс.Погода