Удмуртское управление ФАС продолжает бороться за разделение Ижавиа на аэропорт и авиаотряд

Опубликована: 21 Августа 2017 г. 14:41





Кассационная жалоба Удмуртского управления ФАС касается решения арбитражного и апелляционного судов, которые отказать в удовлетворить иск о разделении АО "Ижавиа" на аэропорт и авиаотряд.Ранее УФАС обращалось в суд с иском о разделении авиакомпании "Ижавиа" на аэропортовый комплекс и авиаотряд. По мнению управления, "Ижавиа" умышленно препятствует выходу на рынок новых авиаперевозчиков, поэтому дальнейшее совмещение компанией двух видов деятельности - авиаперевозок и оказания услуг аэропортового комплекса - УФАС считает недопустимым. Однако 28 февраля 2017 года Арбитражный суд Удмуртской Республики принял решение отказать в удовлетворении иска УФАС. Апелляционная инстанция это решение поддержала.АО "Ижавиа" (акциями на 100% владеет Удмуртская Республика) принадлежит аэропортовый комплекс в Ижевске. В парке - самолеты Ту-134, Ан-24, Як-42. Компания также осуществляет регулярные пассажирские и грузовые рейсы по России и в страны СНГ.