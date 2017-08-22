В Удмуртии продолжается естественная убыль населения

Опубликована: 21 Августа 2017 г. 16:57





За семь месяцев этого года в Удмуртии родилось 10 472 ребёнка, сообщил Удмуртстат. Это на 1 842 ребёнка меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

С января по июль 2017 года в Удмуртии умерло 10 867 человек (на 421 человека меньше по сравнению с 2016 годом).

Также статистики отмечают, что за рассматриваемый период зарегистрировано 5 309 браков (на 616 браков больше), а 2 988 браков распались.

Естественная убыль населения составила 395 человек (в январе-июле 2016г. наблюдался естественный прирост 1026 человек.