В Удмуртии продолжается естественная убыль населения

Опубликована: 21 Августа 2017 г. 16:57

За семь месяцев этого года в Удмуртии родилось 10 472 ребёнка, сообщил Удмуртстат. Это на 1 842 ребёнка меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

С января по июль 2017 года в Удмуртии умерло 10 867 человек (на 421 человека меньше по сравнению с 2016 годом).

Также статистики отмечают, что за рассматриваемый период зарегистрировано 5 309 браков (на 616 браков больше), а 2 988 браков распались.

Естественная убыль населения составила 395 человек (в январе-июле 2016г. наблюдался естественный прирост 1026 человек.




Загрузка...
Теги
бизнес зоопарк убийство траур Сарапул рейтинг бюджет Удмуртия самолет алкоголь преступление долг ЖКХ строительство финансы лес ГИБДД пожар Ижевск школа Завьялово штраф Владимир Путин Глазов торговля ИжГТУ Дмитрий Медведев Украина природа футбол Москва мода суд дороги образование творчество здоровье кино полиция Новый год/Рождество пенсия спортсмен банк Воткинск СМИ правительство Интернет дети Ижавто ветеран прокуратура праздник Россия ГЖД видео безопасность Малая Пурга МЧС звезда депутат Голливуд розыск семья хоккей музыка конкурс Александр Волков инвалид промышленность молодежь транспорт Ува туризм технологии Госсовет УР религия оружие фестиваль пристав вода наркотики Можга медицина свадьба Балезино выставка животные ДТП США МВД армия Игра ремонт физкультура терроризм телевидение погода СКП занятость выборы
Все теги
Яндекс.Погода