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Уголовное дело возбуждено за невыплату зарплат в Камском институте
Опубликована: 21 Августа 2017 г. 17:03 В Ижевске возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплат в Камском институте гуманитарных и инженерных технологий, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии.
Сейчас долг перед 57 работниками составляет 1,98 млн рублей. Дело возбудили по части 1 статьи 145.1 УК России («Невыплата заработной платы»).
21 августа и.о. министра образования Удмуртии Алексей Шепталин рассказал о том, что институт сможет рассчитаться с долгами после получения государственной аккредитации, однако шансов на это, по мнению руководителя ведомства, у образовательного учреждения практически не было, сообщает информагентство "Сусанин".
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