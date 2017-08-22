Пингвины Гумбольта поселились в зоопарке Ижевска

Опубликована: Сегодня 08:52

Пингвинов Гумбольдта впервые показали посетителям зоопарка Удмуртии 21 августа, об этом рассказало ИА «Удмуртия».

Пингвины Гумбольдта — это субтропическая птица, живут они на побережье Перу и Чили. Они любят теплый, жаркий климат, но холодную воду. 

Вес птицы варьируется от трех с половиной до пяти килограмм. В день каждый пингвин съедает килограмм рыбы и кальмаров.

Пингвины — стайные птицы, которым необходимо общество, поэтому привезли их в Ижевск уже сложившейся группой из Московского зоопарка. Впрочем, внутри их дружного коллектива уже появились две парочки, так что, возможно, в ближайшем будущем в зоопарке появятся свои собственные птенцы.

Вольер новоселов находится по соседству с белыми медведями.




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