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Пингвины Гумбольта поселились в зоопарке Ижевска
Опубликована: Сегодня 08:52
Пингвинов Гумбольдта впервые показали посетителям зоопарка Удмуртии 21 августа, об этом рассказало ИА «Удмуртия».
Пингвины Гумбольдта — это субтропическая птица, живут они на побережье Перу и Чили. Они любят теплый, жаркий климат, но холодную воду.
Вес птицы варьируется от трех с половиной до пяти килограмм. В день каждый пингвин съедает килограмм рыбы и кальмаров.
Пингвины — стайные птицы, которым необходимо общество, поэтому привезли их в Ижевск уже сложившейся группой из Московского зоопарка. Впрочем, внутри их дружного коллектива уже появились две парочки, так что, возможно, в ближайшем будущем в зоопарке появятся свои собственные птенцы.
Вольер новоселов находится по соседству с белыми медведями.
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