Велопутешественник из Грузии приедет в Ижевск в ходе своего почти годового тура

Опубликована: Сегодня 09:39



Фото: dvkomsomolsk.ru Фото: dvkomsomolsk.ru

Он уже проехал Дальний Восток, Сибирь и Урал. Сегодня он выезжает из Перми. В общей сложности грузинский путешественник посетит 30 стран и проедет более 40 тысяч километров за 600 дней. В конечную точку маршрута родной Тбилиси Беридзе намерен вернутся 26 мая 2018 года. Свой проект спортсмен назвал «Путь мира».Путешественник едет без сопровождения на обыкновенном туристическом велосипеде. Мужчина признается, что за время пути, а он уже на колесах много дней, велосипеду не раз требовалась техпомощь. Так пришлось сменить колеса, обода, звездочки и цепи.В день спортсмен проезжает от 100 до 200 километров. Зимой из-за сурового климата пришлось изменить планы и проезжать не более 50 километров. При температуре ниже минус 20 градусов, велопутешествие приходится остановливать.

С собой у Беридзе около десяти килограммов груза, это вещи первой необходимости, ремкомплект, Еще добавился термос и теплые вещи. Путешественник едет без палатки. И хотя велотур проходит по федеральным трассам, но на ночлег всегда останавливается в населенных пунктах, часто гостит у единомышленников по их приглашению.