Подрядчик заново отремонтирует дорожное покрытие на улице Грибоедова в Ижевске

Опубликована: Сегодня 10:15





Пользователи соцсетей обратили внимание городских властей на трещины, которыми на улице Грибоедова покрылся только что уложенный асфальт.



Главный инженер Службы благоустройства и дорожного хозяйства администрации столицы Удмуртии Фирдаус Харисов рассказал: «На данном участке дороги стоит колонка «Ижводоканала». Воде некуда уходить она стоит на обочине дороги. Произошло водонасыщение грунта, вследствие чего произошло проваливание асфальта. На сегодняшний день работы по водоотведению рассматриваются, нужно получить ордер на земляные работы. После этого будут произведены работы по водоотведению на данном участке, а потом выборка влажного грунта. Затем данный участок вновь засыплют песком, щебеночным основанием с последующим уплотнением. После этого будет укладываться асфальтобетонное покрытие.»



Изначально, на данном участке дороги планировалось лишь срезать старое дорожное покрытие и уложить в два слоя новый асфальт. Подрядчика обяжут за свой счет поменять и основание дороги. Власти города намерены внимательно изучить результат.



Всего на улице Грибоедова планируется отремонтировать 730 погонных метров дорожного покрытия. Дорожные работы на улице Грибоедова в Ижевске закончат к 30 августа.