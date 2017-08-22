В Малопургинском районе Удмуртии случились ДТП с погибшими

Опубликована: Сегодня 11:04





Обе аварии случились на территории Малопургинского района. Первое ДТП произошло около 22:38 на 108 км трассы Елабуга – Пермь. 31-летний водитель «ВАЗ-211440» выехал на встречную полосу и протаранил фуру.Спустя два часа на 113 км той же трассы неизвестный мужчина без светоотражающих элементов на одежде выбежал на дорогу. Пешехода насмерть сбил большегруз. Личность погибшего устанавливают.