В Малопургинском районе Удмуртии случились ДТП с погибшими

Опубликована: Сегодня 11:04

Два человека погибли в авариях в Удмуртии минувшей ночью, сообщило информагентство «Сусанин» со ссылкой на первый отдел Управления ГИБДД МВД России по Удмуртской Республике.

Обе аварии случились на территории Малопургинского района. Первое ДТП произошло около 22:38 на 108 км трассы Елабуга – Пермь. 31-летний водитель «ВАЗ-211440» выехал на встречную полосу и протаранил фуру.

Спустя два часа на 113 км той же трассы неизвестный мужчина без светоотражающих элементов на одежде выбежал на дорогу. Пешехода насмерть сбил большегруз. Личность погибшего устанавливают.
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