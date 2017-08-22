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Забег и сбор средств для лечения детей-"бабочек" пройдет в Ижевске
Опубликована: Сегодня 11:41
Представители Татарстана, Пермского края и других регионов России выйдут на Забег добрых дел, который пройдет 3 сентября в Ижевске.
Этот забег состоится в столице Удмуртии впервые и может стать ежегодным.
Мероприятие пройдет в поддержку детей с буллезным эпидермолизом, у которых очень хрупкая кожа, сообщает ИА "Удмуртия". Сейчас в Удмуртии проживает 10 человек с разными формами этого заболевания, 6 из них - дети. Именно они откроют забег своим символическим стартом.
Все желающие принять участие могут зарегистрироваться на сайтах babochkabeg.ru или russiarunning.com.
Те, кто хотят пробежать 2 км должны заплатить 350 рублей, 10 км – 750 рублей, а 21,1 км – 1100 рублей. Все старты пройдут на Центральной площади Ижевска.
Программа Забега добрых дел в Ижевске:
09:00 – торжественное открытие;
09-15-09:25 – общая разминка;
09:30 – старт символического забега на 100 метров;
09:40 – старт забега на 2 км
10:00 – старт забегов на 10 и 21,1 км;
10:10-10:30 – музыкальная программа, работа анимационных площадок;
10:30 – награждение на дистанции 2 км;
10:40-12:00 – музыкальная программа, работа анимационных площадок;
12:00-12:30 – награждение победителей и призеров на дистанции 10 и 21,1 км;
12:30 – закрытие мероприятия.
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