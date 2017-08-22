Свыше двадцати тысяч первоклассников бесплатно посетят ижевский цирк

Опубликована: Сегодня 12:25

Пресс-служба Минобрнауки республики сообщает, что более 24 500 человек посмотрят цирковые представления из них около 21 500 первоклассников и 3 000 сопровождающих взрослых.

Традиции показывать первоклассникам Удмуртии бесплатные цирковые представления в Ижевском цирке в этом году исполняется 15 лет. За эти годы на представлениях побывало свыше 250 тысяч школьников.  

Всего планируется провести 14 представлений, будет организовано горячее питание. По сложившейся традиции во время представлений школьники получат мороженое. Школьников из сельской местности и других городов республики довезут в Ижевск на школьных автобусах в сопровождении государственной автоинспекции. 


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