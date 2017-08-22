В Ижевске планируют широко отметить день государственного флага России

Опубликована: Сегодня 13:03





В 18.00 от Госсовета Удмуртии стартует шествие, которое пройдет до монумента "Навеки с Россией". Здесь состоится торжественный митинг.В 18.00 на набережной ижевского пруда начнут работать творческие и развлекательные площадки, а в 18.30 стартует любительский забег, в котором примут участие 750 человек.В 19.00 начнется мотопробег.В 19.20 состоится забег профессионалов, в котором примут участие воспитанники ДЮСШ.В 19.30 для молодежи будет организована дискотека.