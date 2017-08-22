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В Ижевске планируют широко отметить день государственного флага России
Опубликована: Сегодня 13:03 В Ижевске и Удмуртии отмечают День Государственного флага России. На газоне рядом с набережной ижевского пруда разместили полотно российского флага площадью 456 квадратных метров.
В 18.00 от Госсовета Удмуртии стартует шествие, которое пройдет до монумента "Навеки с Россией". Здесь состоится торжественный митинг.
В 18.00 на набережной ижевского пруда начнут работать творческие и развлекательные площадки, а в 18.30 стартует любительский забег, в котором примут участие 750 человек.
В 19.00 начнется мотопробег.
В 19.20 состоится забег профессионалов, в котором примут участие воспитанники ДЮСШ.
В 19.30 для молодежи будет организована дискотека.