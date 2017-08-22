118 домов сгорели в Ростове-на-Дону из-за поджога

Опубликована: Сегодня 13:48

Крупный пожар в центре Ростова-на-Дону в понедельник произошел предположительно из-за поджога на территории свалки за частным домовладением, сообщает сайт "Газета" со ссылкой на главного управления МЧС России по Ростовской области Валерия Панов. Возбуждено уголовное дело по факту пожара в центре Ростова-на-Дону по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

«Основная причина пожара – занесение постороннего источника зажигания», – отметил он. - «зона первоначального горения пошла от свалки за домом в Чувашском переулке, 50». Распространению пожара способствовал сильный ветер.

По заявлениям граждан, в результате пожара пострадало 118 жилых домовладений, в них проживает порядка 200 семей. К врачам обратились 58 человек, из них девять госпитализированы. 

Пострадавшие получат единовременную матпомощь в размере 20 000 руб. Полностью утратившие имущество получат 100 000 руб., получившие тяжкий вред здоровью – 400 000 руб.




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