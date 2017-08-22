Ранее судимого сварщика подозревают в убийстве женщины-бомжа в Ижевске

Опубликована: Сегодня 14:43

В Ижевске 9 августа в районе железнодорожного вокзала прохожие нашли тело 53-летней женщины, сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Следствие полагает, что женщину задушил 40-летний мужчина, который ранее был судим за кражи и грабежи. Злоумышленник работал сварщиком в одной из Ижевских коммерческих организаций. 

Накануне преступления сильно пил, а 8 августа пошел на овощебазу, чтобы выполнить разовую работу. По дороге он и заметил 53-летнюю женщину без определенного места жительства. Вернувшись ночью, мужчина поссорился с ней, задушил ее и скрылся с места преступления.

Опрошены более 200 жителей близлежащих домов. Назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.


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