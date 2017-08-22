В Ижевске построили "Трогательный сад" для детей

Опубликована: Сегодня 15:19





"Своеобразная садовая терапия позволит детям услышать звук падающей воды, босиком пройтись по зелёному лугу или по модулям с разными природными материалами, потрогать листочки, понюхать их. Создание сенсорного сада поможет решить и проблему социальной изоляции таких детей. В саду они будут заниматься, общаться, ухаживать за растениями", - говорится в сообщении.