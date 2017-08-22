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В Ижевске построили "Трогательный сад" для детей
Опубликована: Сегодня 15:19 На территории Комплексного центра социального обслуживания населения Первомайского района, появился "Трогательный сад" - это место, которое развивает работу всех сенсорных систем человека - зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса; дает возможность познать окружающий мир детям и другим людям с ограниченными возможностями, сообщает информагентство "Сусанин".
"Своеобразная садовая терапия позволит детям услышать звук падающей воды, босиком пройтись по зелёному лугу или по модулям с разными природными материалами, потрогать листочки, понюхать их. Создание сенсорного сада поможет решить и проблему социальной изоляции таких детей. В саду они будут заниматься, общаться, ухаживать за растениями", - говорится в сообщении.
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