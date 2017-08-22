В Удмуртии стали меньше есть в общепите, но больше покупать в магазинах

Опубликована: Сегодня 15:58 Жители Удмуртии сэкономили на общепите почти четверть миллиарда рублей.

За 7 месяцев 2017 года местное население потратило на еду вне дома 6,7 млрд рублей, что на 3,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот оборот розничной торговли вырос на 5,8 млрд рублей и составил 124,4 млрд. 

В сообщении Удмуртстата говорится: «На питание вне дома в среднем на душу населения пришлось почти 4,4 тыс. рублей. По данному показателю республика заняла 4 место среди регионов ПФО», - говорится в сообщении. Больше всего на питание вне дома потратили жители Татарстана (в среднем на человека 5859 рублей), меньше всего в Ульяновской области (2654 рубля). Статистики также сообщают, что каждый житель Удмуртии потратил на покупку товаров за 7 месяцев этого года в среднем 82 тыс. рублей. Это 8 место в ПФО. «Наибольшее значение этого показателя наблюдалось в Нижегородской области (122,7 тыс. рублей), наименьшее (62,4 тыс. рублей) – в Мордовии.» 
Загрузка...
Теги
ремонт лес СКП Интернет занятость Балезино ДТП Александр Волков молодежь музыка траур дороги депутат МЧС транспорт Ижавто образование Игра строительство Голливуд самолет промышленность спортсмен розыск пенсия мода туризм ГЖД физкультура прокуратура школа пристав Владимир Путин Малая Пурга МВД Удмуртия правительство банк оружие зоопарк Госсовет УР Воткинск армия Новый год/Рождество рейтинг праздник ГИБДД звезда ИжГТУ ветеран терроризм семья долг здоровье технологии пожар наркотики США свадьба штраф Ижевск ЖКХ инвалид выставка погода Глазов Россия Сарапул Украина Дмитрий Медведев фестиваль Можга полиция бюджет дети природа убийство хоккей кино футбол выборы медицина животные торговля СМИ религия безопасность телевидение Ува преступление видео конкурс творчество Москва Завьялово алкоголь финансы вода бизнес суд
Все теги
Яндекс.Погода