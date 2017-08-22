В Можге автобус сбил пешехода который пересекал переход

Опубликована: Сегодня 16:36





ДТП произошло во вторник, 22 августа, около 9:40 на перекрестке улиц Наговицына и Можгинская. Сведений по пострадавшем пока нет.На видео с места происшествия, которое появилось в социальных сетях, видно, что автобус не успел проехать перекресток, а пешеход уже начал переходить улицу.