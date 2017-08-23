Землю под зданием бывшего госпиталя в Ижевске не смогли продать во второй раз

Опубликована: 22 Августа 2017 г. 17:14





На официальном сайте столицы Удмуртской Республики сообщается, что: «Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.» Это были уже вторые торги по продаже участка.Первые торги тоже не состоялись. Тогда глава города Юрий Тюрин по этому поводу сказал: «Проведены переговоры с рядом застройщиков, интерес к этому месту есть. Будем считать, что в этом году мы с этим зданием разберемся. Участок отдадут под застройку. Там будет жилое здание.» По его словам, участок было решено отдать под жилую застройку после того, как экспертиза показала, что дешевле будет разрушить бывший госпиталь, чем его ремонтировать.