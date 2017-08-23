Сегодня в Удмуртии температура может достичь 30 градусов тепла

Опубликована: Сегодня 09:32





Завтра, 23 августа, по Удмуртии ожидается до 30 градусов тепла. По данным республиканского гидрометцентра, погода в четверг, 24 августа, будет еще более жаркой: столбики термометров поднимутся до 31 градуса в тени. Данный температурный фон выше норм этих дней на 5-8 °С.

Ночью ожидается 13-18 градусов, вероятны кратковременные дожди.

В пятницу пройдет холодный фронт, температура воздуха начнет спадать. Не исключены интенсивные грозы с ветром и ливнями.В выходные ожидается дождливая погода и 18-23 °С днем.