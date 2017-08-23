Режиссер Кирилл Серебрянников заключен в СИЗО "Матросская тишина"

Опубликована: Сегодня 08:51

Режиссера Кирилла Серебренникова отвезли на микроавтобусе из Санкт-Петербурга в Москву.

После допроса в Следственном комитете его поместили в изолятор временного содержания на Петровке, сообщает "РБК". Серебренников находится в трехместной камере. Застенок с режиссером делит подозреваемый в получении взятки.

По словам режиссера, в Петербурге его задержали "практически на съемочной площадке", а следователи ведут себя с ним вежливо. Он завил, что обвинение "удивительное", а его задержание "показательное".

Во вторник, 22 августа, его обвинили в мошенничестве. Следственный комитет России полагает, что режиссер виновен в хищении 68 млн рублей.
Загрузка...
Теги
выставка Балезино Можга кино Дмитрий Медведев траур конкурс здоровье убийство алкоголь ЖКХ религия оружие МВД школа наркотики торговля полиция дети Малая Пурга финансы технологии музыка промышленность МЧС творчество природа транспорт выборы фестиваль Ижавто хоккей розыск мода лес семья Александр Волков пристав США ГИБДД ДТП вода долг зоопарк ГЖД преступление Удмуртия образование Владимир Путин прокуратура Россия Воткинск депутат Ижевск бизнес физкультура суд звезда туризм безопасность дороги Сарапул армия Ува футбол Игра СМИ самолет Москва банк штраф ремонт СКП спортсмен погода инвалид праздник рейтинг ИжГТУ молодежь медицина Глазов телевидение видео животные Завьялово Новый год/Рождество Голливуд терроризм Интернет бюджет пожар ветеран занятость свадьба Украина строительство правительство пенсия Госсовет УР
Все теги
Яндекс.Погода