Режиссер Кирилл Серебрянников заключен в СИЗО "Матросская тишина"

Опубликована: Сегодня 08:51





После допроса в Следственном комитете его поместили в изолятор временного содержания на Петровке, сообщает "РБК". Серебренников находится в трехместной камере. Застенок с режиссером делит подозреваемый в получении взятки.По словам режиссера, в Петербурге его задержали "практически на съемочной площадке", а следователи ведут себя с ним вежливо. Он завил, что обвинение "удивительное", а его задержание "показательное".Во вторник, 22 августа, его обвинили в мошенничестве. Следственный комитет России полагает, что режиссер виновен в хищении 68 млн рублей.