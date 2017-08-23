Устроивший стрельбу в Воткинске сел в колонию общего режима на 4,6 года

Опубликована: Сегодня 10:26

Житель Воткинска, стрелявший из пистолета около ночного клуба, отправится в колонию общего режима на 4 года и 6 месяцев, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

25 июня 2016 года пьяный мужчина подбежал к машине, достал из салона незаконно хранимый пистолет, и один раз выстрелил наугад. Пуля попала в незнакомых мужчин, причинив одному из них легкий вред здоровью, а второму – тяжкий. После этого стрелок скрылся с места происшествия. Полицейские задержали его в Ижевске.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК России: пунктом «а» части 1 статьи 213 УК России («Хулиганство»), пунктом «в, д, з» части 2 статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений, с применением оружия»), части 1 статьи 222 УК России («Незаконное хранение огнестрельного оружия»), пишет информагентство СУСАНИН.


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