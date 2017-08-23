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Новые санкции США против России вынуждают МИД готовить контрмеры
Опубликована: Сегодня 11:03 Министерство иностранных дел России сообщает, что ведомство приступило к подготовке новых ограничительных мер против американских санкций, введенных 22 августа.
Интерфакс сообщает, что данная ситуация возникла из-за обострения дипломатических отношений двух стран в связи с ситуацией в КНДР. Министерство финансов США ввело индивидуальные ограничения против российских предпринимателей, занимающихся торговлей с КНДР. В санкционный список попали бизнесмены Рубен Киракосян, Михаил Писклин, Андрей Сербин и Ирина Хуиш, а также компания "Гефест-М" и несколько фирм из КНР, Сингапура и Намибии.
Российское ведомство разрабатывает контрмеры, однако представитель МИДа Сергей Рябков выразил надежду на то, что американская сторона осознает бесперспективность раскручивания санкционной спирали и пойдет по пути сотрудничества, а не конфронтации.