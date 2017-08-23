ИжГТУ занял 50-е место среди 186 вузов России в рейтинге ARES-2017

Опубликована: Сегодня 11:42



фото: Soyuzmash.ru фото: Soyuzmash.ru

По результатам международного рейтинга Academic Ranking of World Universities-European Standard ( ARES-2017 ) Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова получил оценку BBB и занял 50-е место среди 186 вузов России, сообщает пресс служба вуза.

Среди критериев оценки деятельности ИжГТУ — надежное качество преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями (Good quality performance).