ИжГТУ занял 50-е место среди 186 вузов России в рейтинге ARES-2017

Опубликована: Сегодня 11:42

фото: Soyuzmash.ru

По результатам международного рейтинга Academic Ranking of World Universities-European Standard (ARES-2017) Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова получил оценку BBB и занял 50-е место среди 186 вузов России, сообщает пресс служба вуза.

Среди критериев оценки деятельности ИжГТУ — надежное качество преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями (Good quality performance).

Рейтинг ARES проводится в строгом соответствии с европейскими стандартами. Университеты оцениваются с европейских позиций, которые сфокусированы, в первую очередь, на качестве образования и на мерах, принятых вузом и направленных на повышение качества образования, и уровень профессорско-преподавательского состава.



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