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ИжГТУ занял 50-е место среди 186 вузов России в рейтинге ARES-2017
Опубликована: Сегодня 11:42
По результатам международного рейтинга Academic Ranking of World
Среди критериев оценки деятельности ИжГТУ — надежное качество преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями (Good quality performance).
Рейтинг ARES проводится в строгом соответствии с европейскими стандартами. Университеты оцениваются с европейских позиций, которые сфокусированы, в первую очередь, на качестве образования и на мерах, принятых вузом и направленных на повышение качества образования, и уровень
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