Опубликована: Сегодня 12:22



Фото: Life.ru Фото: Life.ru

В ходе осмотра выставки, развернутой на международном военно-техническом форуме «Армия-2017», министр обороны России Сергей Шойгу побывал в демонстрационном центре концерна «Калашников» (Ижевск, Удмуртия), сообщает агентство «Интерфакс».



Глава Минобороны осмотрел полностью автоматизированный боевой модуль, в котором применены нейросетевые технологии, позволяющие распознавать цели и принимать решения. Самообучаемая система «искусственного интеллекта», построенная по принципу биологических нейронных сетей пропускает информацию через множество более простых программ, взаимодействующих между собой. Результат вычисления основывается не только на прописанных алгоритмах, но и на основе собственного опыта системы.

Боевой модуль может вооружаться пулемётом КПВТ калибра 14,5 мм, что позволит поражать легкобронированные цели. Он вращается на 360 градусов по горизонтали с угловой скоростью 60 градусов в секунду, защищён от пуль калибра 7,62 мм и с помощью лазерного дальномера может прицельно поражать цели на расстоянии до 2,5 км.



На форуме «Армия-2017» оборонный комплекс Удмуртии представляют 8 предприятий: концерн «Калашников», «КБЭ XXI века», «Элеконд», «Воткинский завод», «ИЭМЗ «Купол», «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», «Сарапульский электрогенераторный завод» и «Сарапульский радиозавод»