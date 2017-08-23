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Более полутора миллиардов рублей направлены на поддержку населения в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 13:07
Почти четверть населения Удмуртии пользуется социальной поддержкой по оплате жилья и коммунальных услуг, сообщает Удмуртстат.Объём средств, предусмотренных на предоставление льгот всем категориям граждан, за 8 месяцев 2017 года составил 1563,2 млн. рублей. Из бюджетов всех уровней поступило 1524,7 млн. рублей.
В среднем по республике среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя составил 729,7 рублей. Среди 14 регионов Приволжского федерального округа это 3 место. По данному показателю лидирует Пензенская область – 852 рубля. Самый низкий размер социальной поддержки в Чувашской Республике – 398 рублей.
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