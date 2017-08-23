Более полутора миллиардов рублей направлены на поддержку населения в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 13:07





Почти четверть населения Удмуртии пользуется социальной поддержкой по оплате жилья и коммунальных услуг, сообщает Удмуртстат.

Объём средств, предусмотренных на предоставление льгот всем категориям граждан, за 8 месяцев 2017 года составил 1563,2 млн. рублей. Из бюджетов всех уровней поступило 1524,7 млн. рублей.В среднем по республике среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя составил 729,7 рублей. Среди 14 регионов Приволжского федерального округа это 3 место. По данному показателю лидирует Пензенская область – 852 рубля. Самый низкий размер социальной поддержки в Чувашской Республике – 398 рублей.