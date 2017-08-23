Получайте визы в Египте и Китае: дипломаты США озаботились туристами из России

Опубликована: Сегодня 13:51

Посольство США предложило россиянам получать неиммиграционные визы в других странах.

РИА Новости пишут, что речь идет о государствах, где срок получения рабочих, студенческих  и туристических виз меньше, чем в Москве. Например, россияне могут обратиться в американские консульства в Грузии, Китае, Египте и Узбекистане, где срок рассмотрения документов составляет в среднем от 4 до 23 дней.

В этом случае документы рассматривает служащий посольства, который выносит решение в индивидуальном порядке, руководствуясь законодательством Штатов. Теоретически подать заявку на получение визы можно и в другой стране.

Напомним, с 23 августа США приостановили процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России, после решения о выравнивании количества дипломатических сотрудников России и США, которое стало следствием ареста недвижимости нашей страны в Америке. В количество сотрудников американских представительств сократится к 1 сентября на 755 человек. В тот же день в посольстве США в Москве намерены возобновить рассмотрение заявок на визы. Сроки ожидания собеседования будут увеличены. 
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