Бывшие полицейские получили сроки за издевательства над человеком

Опубликована: Сегодня 14:35

В декабре 2010 года четверо полицейских привели в здание оперативно-розыскной части человека и стали издеваться над ним. 

По сообщению прокуратуры Удмуртии, они надели на него наручники, подвесили на ломе и избивали. Одновременно с этим, высказывали угрозы в адрес человека.

Уголовное дело по факту истязательств завершилось судом. 17 апреля в Индустриальном суде им назначили наказание от 4 до 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком от 3 до 4 лет, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах.

Бывшие полицейские пытались обжаловать его в Верховном суде. Но приговор оставлен без изменения.



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