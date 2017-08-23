Ревнивец зарезал троих и был ранен полицейскими на ГАЗе в Нижнем Новгороде

Опубликована: Сегодня 16:10



Фото сайта: Живая Кубань. Фото сайта: Живая Кубань.

Еще двое были ранены при попытке задержать буйного коллегу. Им оказана медицинская помощь.Полицейские вынуждены были стрелять на поражение, чтобы задержать агрессивного мужчина на территории Горьковского автозавода. После звонка с предприятия полицейские прибыли на место и, на прилегающей к литейному цеху обнаружили мужчина, который угрожал стражам порядка предметом, похожим на нож. Предполагаемый убийца был ранен, обезврежен и доставлен в больницу.По мнению следствия, убийцу и убитую женщину связывали некие отношения, а убийство он совершил по мотивам ревности. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».