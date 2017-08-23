Ревнивец зарезал троих и был ранен полицейскими на ГАЗе в Нижнем Новгороде

Опубликована: Сегодня 16:10

Фото сайта: Живая Кубань.
Утром, 23 августа, мужчина с ножом напал на коллег. Женщина и двое мужчин, которые пытались остановить убийцу, погибли, отмечается в заявлении Следственного комитета по области.

Еще двое были ранены при попытке задержать буйного коллегу. Им оказана медицинская помощь. 

Полицейские вынуждены были стрелять на поражение, чтобы задержать агрессивного мужчина на территории Горьковского автозавода. После звонка с предприятия полицейские прибыли на место и, на прилегающей к литейному цеху обнаружили мужчина, который угрожал стражам порядка предметом, похожим на нож. Предполагаемый убийца был ранен, обезврежен и доставлен в больницу. 

По мнению следствия, убийцу и убитую женщину связывали некие отношения, а убийство он совершил по мотивам ревности. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».  

 



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