В Ижевске судят сломавшего нос врачу скорой медицинской помощи

Опубликована: Сегодня 16:50

Уголовное дело в отношении жителя Ижевска, сломавшего нос врачу скорой медицинской помощи, направлено в суд, сообщает следственное управление СК по Удмуртии.

Врач и напавший повздорили из-за госпитализации ребёнка. Обвиняемый в момент конфликта был пьян и ударил врача по лицу. Медик получил закрытый перелом костей носа со смещением костных отломков.

Действия обвиняемого квалифицированы как умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.



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