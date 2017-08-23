В Ижевске судят сломавшего нос врачу скорой медицинской помощи

Опубликована: Сегодня 16:50





Уголовное дело в отношении жителя Ижевска, сломавшего нос врачу скорой медицинской помощи, направлено в суд, сообщает следственное управление СК по Удмуртии.

Врач и напавший повздорили из-за госпитализации ребёнка. Обвиняемый в момент конфликта был пьян и ударил врача по лицу. Медик получил закрытый перелом костей носа со смещением костных отломков.

Действия обвиняемого квалифицированы как умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.