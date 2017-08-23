Саратовские авиалинии начнут летать по маршруту Ижевск - Москва с сентября

Опубликована: Сегодня 17:21



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На сайте перевозчика сообщается, что полеты будут осуществляться трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. Из Москвы в столицу Удмуртии Як-42 будет отправляться в 18:35, обратно – в 22:30. Стоимость билетов колеблется от 3 850 до 14 800 рублей.В настоящее время из Ижевска в Москву и обратно летают Ижавиа (от 3 950 до 21 700 рублей) и «Руслайн» (от 6 065 до 18 150 рублей).В апреле этого года Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми обязал АО «Ижавиа» пустить в аэропорт Ижевска «Саратовские авиалинии», после того, как ижевские авиаторы несогласились с требованием ФАС.