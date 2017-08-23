Бизнесмену и чиновнику присудили штраф за некачественный детсад в Балезино и амнистировали

Опубликована: Сегодня 17:21

Следствием и судом установлено, что в 2012 — 2014 гг. подрядными организациями в рамках муниципального контракта построен детский сад «Солнышко» в посёлке Балезино с ненадлежащим качеством.

Напольное покрытие не отвечало требованиям пожарной безопасности. Осуждённый чиновник 39-летнего начальника отдела «УКС Правительства УР» Юрий Коротаев проверял качество строительных работ и обнаружил этот факт. Но чиновник склонил второго осуждённого — руководителя ООО «СтройКом» 49-летнего Павла Князева к изготовлению поддельного сертификата на напольное покрытие.

«В результате этого, — сообщают в СК Удмуртии, — соучастники обеспечили незаконную приёмку построенного здания детского сада и его эксплуатацию в течение длительного периода времени в условиях, создающих реальную угрозу для жизни и здоровья более двухсот детей».

Напольное покрытие в детском саду сменили. Коротаеву и Князеву назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Но суд учёл, что преступление было совершено в 2014 году и освободил виновных от наказания по амнистии 2015 года.



Загрузка...
Теги
Можга самолет суд видео Россия промышленность убийство пожар Игра США здоровье СМИ семья Александр Волков транспорт ветеран образование ЖКХ инвалид вода Сарапул бюджет Воткинск Украина полиция прокуратура МЧС МВД кино финансы спортсмен звезда Ижавто Голливуд технологии медицина дороги ИжГТУ Завьялово фестиваль школа выставка оружие Дмитрий Медведев траур конкурс выборы ДТП Новый год/Рождество торговля армия Ижевск пенсия молодежь алкоголь занятость депутат ГЖД мода футбол телевидение ремонт погода дети хоккей бизнес Балезино терроризм Глазов лес Интернет банк природа Москва Малая Пурга животные строительство туризм наркотики розыск религия Ува свадьба безопасность Владимир Путин СКП долг зоопарк Удмуртия ГИБДД рейтинг физкультура пристав штраф преступление Госсовет УР творчество правительство праздник музыка
Все теги
Яндекс.Погода