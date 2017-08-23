Бизнесмену и чиновнику присудили штраф за некачественный детсад в Балезино и амнистировали

Опубликована: Сегодня 17:21





Следствием и судом установлено, что в 2012 — 2014 гг. подрядными организациями в рамках муниципального контракта построен детский сад «Солнышко» в посёлке Балезино с ненадлежащим качеством.

Напольное покрытие не отвечало требованиям пожарной безопасности. Осуждённый чиновник 39-летнего начальника отдела «УКС Правительства УР» Юрий Коротаев проверял качество строительных работ и обнаружил этот факт. Но чиновник склонил второго осуждённого — руководителя ООО «СтройКом» 49-летнего Павла Князева к изготовлению поддельного сертификата на напольное покрытие.

«В результате этого, — сообщают в СК Удмуртии, — соучастники обеспечили незаконную приёмку построенного здания детского сада и его эксплуатацию в течение длительного периода времени в условиях, создающих реальную угрозу для жизни и здоровья более двухсот детей».

Напольное покрытие в детском саду сменили. Коротаеву и Князеву назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Но суд учёл, что преступление было совершено в 2014 году и освободил виновных от наказания по амнистии 2015 года.