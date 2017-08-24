В Ижевске проталкивают идею помесячной оплаты отопления

Опубликована: Сегодня 08:44





Глава Ижевска Юрий Тюрин высказался за однозначную поддержку перехода на оплату отопления и горячей воды по схеме 1/8.

Об этом он сообщил на пресс-конференции: «-Минус системы- 1/12 – корректировка в конце года, и порой человеку трудно самому понять, где и что он перерасходовал, почему с него требуют какие-то дополнительные деньги. Длинная зима 2017 года показала все минусы системы 1/12. Когда потребление тепла меньше, чем планировалось, и жителям приходит перерасчёт со знаком минус, вопросов не возникает. Так было два предыдущих года. В 2017 году сезон оказался на два месяца больше, а потом пришли документы с ошибками. Это самое плохое. Они раздражают человека и порождают недоверие».