В Ижевске проталкивают идею помесячной оплаты отопления

Опубликована: Сегодня 08:44

Глава Ижевска Юрий Тюрин высказался за однозначную поддержку перехода на оплату отопления и горячей воды по схеме 1/8. 

Об этом он сообщил на пресс-конференции: «-Минус системы- 1/12 – корректировка в конце года, и порой человеку трудно самому понять, где и что он перерасходовал, почему с него требуют какие-то дополнительные деньги. Длинная зима 2017 года показала все минусы системы 1/12. Когда потребление тепла меньше, чем планировалось, и жителям приходит перерасчёт со знаком минус, вопросов не возникает. Так было два предыдущих года. В 2017 году сезон оказался на два месяца больше, а потом пришли документы с ошибками. Это самое плохое. Они раздражают человека и порождают недоверие». 

Единственное опасение которое высказал градоначальник, что при переходе с одной системы на другую, снова будут совершены ошибки. Второй момент – резкий рост оплаты в зимние месяцы. 

"Известия Удмуртской республики" напомнили, что опрос ижевчан по предпочтению способа оплаты отопления проводится до 15 сентября.
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